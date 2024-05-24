شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء فلسطين الأوضاع فى الضفة وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، وقطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان، مع رئيس الوزراء الفلسطينى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).