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وزير خارجية السعودية يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء فلسطين الأوضاع فى الضفة وغزة

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، وقطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان، مع رئيس الوزراء الفلسطينى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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