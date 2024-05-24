شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات واليمن يبحثان تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الإماراتى، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الخميس في أبوظبى، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى شائع محسن الزندانى، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وتطلعه للعمل معه بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين متمنيا لليمن وشعبها الاستقرار والتنمية والازدهار.