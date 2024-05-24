شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة العدل التونسية تؤكد تعزيز التعاون القانونى والقضائى مع سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزيرة العدل التونسية ليلى جفـال، خلال لقائها بمقر الوزارة التونسية ، مع المستشار الفيدرالى السويسرى المكلف بالعدل والشرطة « بيت جانس » والوفد المرافق له ، تعزيز التعاون القانوني والقضائى بين البلدين، وتدعيم سبل تبادل المعطيات في مختلف الاختصاصات، وخاصة فيما تعلق منها بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتطرق الجانبان إلى مدى تقدم التنسيق بين القضاء التونسي والسويسري، وتفعيل الإنابات القضائية الدولية الصادرة عن السلطات القضائية التونسية وأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة.

وحرص الطرفان على تأكيد دعمهما لمسار مكافحة الفساد وتهريب الأموال واسترجاعها، واستغلال الآليات القانونية المتاحة لتيسير عملية الاسترجاع، وتمكين تونس من المبالغ المودعة في سويسرا وغيرها من البلاد ، ومواصلة المساعي القضائية والدبلوماسية ، وتعزيز آليات التصدي للفساد والتلاعب بالمال العام.

يشار إلى أن المستشار الفيدرالي السويسري وصل مساء أمس إلى تونس في زيارة عمل مستمرة حتى الغد، وأجرى اليوم جلسة عمل مع وزير الداخلية كمال الفقي.