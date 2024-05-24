شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا بالدول الإفريقية تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا أن علاقة دولة الكويت بدول القارة الأفريقية عميقة وتاريخية وان دولة الكويت تحرص على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع دول القارة الأفريقية بما يعود بالمنافع المتبادلة.

وأعرب وزير الخارجية الكويتى - في تصريح له الخميس على هامش احتفالية الذكرى السنوية ليوم أفريقيا وشارك فيها السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدى دولة الكويت - عن خالص تهانيه بمناسبة يوم أفريقيا ومتنيا لدول القارة وشعوبها دوام التقدم والازدهار والأمن والأمان.

وعلى هامش الإحتفالية افتتح معرض فني يستعرض أعمالا فنية معاصرة وتقليدية أبدعها فنانون أفارقة من مختلف البلدان الإفريقية كما تضمنت الإحتفالية أنشطة فلكلورية موسيقية لعدد من الفرق الشعبية الأفريقية التي جسدت معاني الأصالة العريقة للثقافة الأفريقية والترابط التاريخي الوثيق بين شعب الكويت والشعوب الأفريقية الصديقة.