شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تؤكد التزامها بمواصلة دعم لاجئى فلسطين وتقديم الخدمات الأساسية لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازريني، التزام الوكالة بمواصلة دعم لاجئي فلسطين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية والأممية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الأونروا، الخميس، فقد جاء ذلك خلال زيارة لازريني إلى مخيمي نور شمس وطولكرم.

وأشار إلى أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيمين الشهر الماضي ألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية وخدمات الوكالة فيهما.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في شهر أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع حرب الإبادة والمجازر التي ترتكبها في قطاع غزة، صعّدت قوات الاحتلال من اقتحاماتها للمدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، وخاصة في محافظات طولكرم وجنين ونابلس وطوباس، والتي يتخللها تجريف وتدمير للبنية التحتية والطرق والممتلكات.

وفجر الخميس، انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان استمر على مدار يومين اثنين، وأسفر عن استشهاد 12 شخصا، بينهم أربعة أطفال ومُعلم وطبيب، وإصابة واعتقال العشرات، وإلحاق أضرار مادية جسيمة في الشوارع والبنى التحتية والممتلكات.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن العدد الإجمالي للشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ارتفع إلى 517 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي.