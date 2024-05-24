شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: أمن الحرمين خط أحمر ولا مكان للشعارات السياسية فى الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أن أمن الحرمين وقاصديهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه البتة في كل الشرائع ومهما كانت الذرائع. وفق "عكاظ" .

وقال في خطبة الجمعة اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة، إن الحج عبادة من أعظم العبادات، مضيفاً أن الحج عبادة شرعية وأحكام وقيم حضارية، لا مجال فيه للشعارات السياسية أو الدعايات الحزبية والمذهبية والطائفية، بل فيه سموٌّ عن كل مبدأ يخالف نهج الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وليس مكاناً للمظاهرات أو التجمعات، أو المناظرات والمساجلات، أو الجدال والملاسنات.

وشدد السديس على أنه يجب التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتوجيهات والتعليمات، ومنها القرار الصريح لا حج إلا بتصريح، وهو من لوازم شرط الاستطاعة، تحقيقاً للمقاصد الشرعية الكبرى، في جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وطاعة لولاة الأمر بالمعروف، مشيراً إلى أن حكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة الشرعية، وتحقيقاً للبيئة التعبدية، وتيسيراً للرحلة الإيمانية، وإثراء لتجربة القاصدين والزائرين الدينية، والاطلاع على المعالم التاريخي المكية والمدنية.

وخلال خطبة الجمعة، قال الشيخ عبدالرحمن السديس إن مما يذكرنا هذا التجمع الإسلامي العظيم، مآسي إخواننا المستضعفين وأحبتنا المكلومين في فلسطين العزيزة، والمسجد الأقصى المبارك، حيث تقتضينا أخوتنا وعقيدتنا مؤازرتهم مع الاجتهاد في الدعاء لهم في هذه الأيام المباركة، أن يثبتهم الله وينصرهم على عدوه وعدوهم، وتابع: «وهنا يشاد بالمواقف الثابتة والمشرفة للسعودية تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، وإن رغمت أنوف المزايدين والمغرضين».