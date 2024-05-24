شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل: منخرطون فى الجهود الرامية لإطلاق سراح جميع المحتجزين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، عن شعوره بالحزن لوفاة أحد مواطنيه في قطاع غزة، وقال: أشعر بحزن شديد لوفاة مواطننا ميشيل نيسمباوم الذي احتجزته حماس في قطاع غزة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأضاف لولا دا سيلفا: "منخرطون في الجهود الرامية إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، وأدعو إلى وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في قطاع غزة".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.