شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، فى ظل الإجراءات العسكرية المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - أن نحو 40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى صلاة الجمعة في طريق المجاهدين، بالقرب من باب الأسباط.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في أكتوبر الماضي، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانا المواطنين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.