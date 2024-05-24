شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: إطلاق 120 مبادرة فى موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة الرئاسة التشغيلية لموسم حج هذا العام ووصف رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس بأنها أكبر خطة تشغيلية دينية للرئاسة، التي تركزت على عدة محاور رئيسية وعلى رأسها محورية خدمة الضيف وإطلاق 120 مبادرة إثرائية دينية متنوعة فى موسم الحج.

وقال الشيخ السديس خلال تدشين الخطة إن الخطة تعد الأكبر بعد استحداث الرئاسة بتخصصاتها الدينية البحتة، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يوليان خدمة ضيوف الرحمن كل الاهتمام، ويتابعان كل الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن فى الحرمين الشريفين، وتعزيز قيم التسامح والوسطية والتأكيد على ريادة المملكة الدينية العالمية ونشر تعاليم الشريعة السمحة المتسمة بالوسطية والاعتدال.

وأضاف: "إن الخطة تتمحور في مسارات دينية إثرائية متنوعة، معلناً إطلاق أكثر من 120 مبادرة إلى جانب فعاليات، ومئات من البرامج الدينية التي تتضمن دروسا علمية وتوجيهية وإرشادية تتواكب مع الأعداد المليونية من الحجاج".

مشيراً إلى أن الرئاسة تحرص في خطتها لهذا العام على تكريس العمل التطوعي والإنساني، حيث يعد الحرمان الشريفان بيئتين جاذبتين للعمل التطوعي، انطلاقاً من قيمنا الدينية والسعودية، التي تؤكد معاني الكرم والحفاوة والترحيب، وتتضمن المحور الرقمى، وتعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها، بما يساهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية الدينية، واستثمار التقنية والذكاء الاصطناعى، والتطبيقات الذكية، والإعلام الرقمي، وتفعيل المبادرات النوعية الدينية؛ نحو الريادة الرقمية وتقليص حاجز المكان والزمان عبر التطبيقات.