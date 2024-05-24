شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة العربية بمجلس الأمن ترحب بقرارات محكمة العدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت المجموعة العربية فى مجلس الأمن بقرار محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ورفح الفلسطينية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وشددت المجموعة العربية في مجلس الأمن، على إسرائيل تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة، وعلى إسرائيل الالتزام بحماية المدنيين والموظفين الأمميين في قطاع غزة.

وأكدت على أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف ويجب التصدي لجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وأمر نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية بشكل فورى، خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.

وأضاف نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، مؤكدا أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.

وتابع: إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم في أثناء إجلاء المواطنين من رفح الفلسطينية والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية تهدد الحياة بالمدينة وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها، ولا بد تنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا في رفح الفلسطينية".

