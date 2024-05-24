شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر الأسبق لدى فلسطين: قرارات العدل الدولية تعد توافقاً عالمياً على ضرورة إنهاء الحرب بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف سفير مصر الأسبق لدى فلسطين، السفير أشرف عقل، قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة، فوراً بأنه "توافق عالمى" على مبدأ وقف الحرب الدائرة بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقال السفير أشرف عقل - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ - إن قرار محكمة العدل الدولية الذى حاز على 13 صوتًا مقابل صوتين، بضرورة وقف العمليات فى رفح وإلزام إسرائيل باتخاذ ما يلزم لوصول بعثات التحقيق والتوثيق إلى غزة؛ يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو وقف حرب الإبادة وفضح الجرائم التى اقترفتها "حكومة الاحتلال" بحق المدنيين والبنى التحتية والمرافق والخدمات فى قطاع غزة.



ونبه إلى أن عدم التزام إسرائيل بالقرارات الصادرة اليوم من محكمة العدل الدولية؛ سيضع مصداقية المنظومة القانونية الدولية والأمم المتحدة على المحك، مشدداً على أنه على مجلس الأمن إصدار قرارات لضمان تنفيذ إسرائيل لمقررات المحكمة الدولية.



وذكر السفير أشرف عقل بالوضع الكارثى الذى يعيشه الفلسطينيون فى غزة، محذراً من أن الهجوم البربرى الإسرائيلى على رفح أدى إلى موجات نزوح كبيرة فى منطقة المواصى التى تعد غير صالحة للحياة، مشيراً إلى أن الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة تفاقمت بشكل كارثي، فضلاً عن تدهور الأوضاع بالقطاع فى كافة النواحى.