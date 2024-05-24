شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يرحب بقرار "العدل الدولية" وقف الهجوم على رفح والان نبدء بالتفاصيل

الهجوم على رفح

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالقرار الصادر اليوم من محكمة العدل الدولية والذي يدعو قوات الاحتلال الإسرائيلية للوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح.وقال الأمين العام، إن القرار والصادر من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني.وأكد دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته.ودعا في الوقت ذاته المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها للقرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.