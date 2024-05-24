شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد السعودية يعزى هاتفيا رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة فى إيران فى وفاة رئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن تعازيه لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر، فى وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهم، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، مع رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة فى إيران، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).



فيما عبر رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة فى إيران، عن شكره لولى العهد السعودى على ما أبداه من مشاعر طيبة.



وأشاد الجانبان بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.