شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب الدولة بالخارجية التونسية يترأس اجتماعا للمشاورات مع التشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بن رجيبة في العاصمة التشيكية براغ، أعمال إجتماع الدورة السادسة للمشاورات السياسية التونسية التشيكية ، وذلك رفقة نائب وزير الخارجية التشيكى جيرى كوزاك.

وأكد المسؤولان ، في بيان لوزارة الخارجية التونسية الجمعة ، حرص البلدين على مزيد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى في جميع المجالات بما يتوافق مع الإمكانيات المتوفرة في تونس وتشيكيا ، خاصة على مستوى التبادل التجاري ودفع الاستثمار واستكشاف فرص التعاون على أساس المنفعة المتبادلة في عديد القطاعات مثل الزراعة والصناعات الدّوائيّة وصناعة الطّيران والفضاء والسيارات والطاقات المتجددة ومعالجة المياه.

ونوه بن رجيبة وكوزاك ، خلال الاجتماع ، بعلاقات الصداقة والتعاون المتميّزة بين تونس وتشيكيا، مبرزين أهمّية تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين لإعطاء زخم جديد للشراكة بين البلدين ، وتبادلا وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مثل الحرب في أوكرانيا وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي والطاقة في العالم ، والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه ، أكد كاتب الدولة على موقف تونس الثابت والمبدئي المساند للقضية الفلسطينية العادلة من خلال الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النّار في غزة ، ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

وعلى صعيد متصل ـ شدد كاتب الدولة منير بن رجيبة ، خلال غداء عمل أقيم في مقر سفارة تونس ببراغ وحضره سفراء الدول الإفريقية بالتشيك ، ووزير الخارجية التشيكي يان ليبافيسكي - على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتضامنة بين دول المصدر والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والدولية لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وتناول الاجتماع أيضا سبل تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والتشيك والعلاقات الإفريقية الأوروبية لا سيما على صعيد التبادل الاقتصادي والعلمي والأكاديمي، بالإضافة الى بحث تطورات الأوضاع في عدد من المناطق التي تشهد توترات ونزاعات والسبل الكفيلة لحلها.

كما التقى كاتب الدولة منير بنرجيبة في مقر البرلمان التشيكي مع مجموعة الصداقة البرلمانية التشيكية - التونسية ، وتم التطرق إلى أهمية الدور الذي تلعبه المجموعة البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.