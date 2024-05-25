شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى تُرحّب بقرار وقف الهجوم الإسرائيلى فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحَّبتْ رابطةُ العالم الإسلامي بالقرار الصادر من محكمة العدل الدوليّة، الذي يأمر إسرائيل فورًا بوقف الهجوم العسكرى أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة ، استنادًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأكَّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة، أهميةَ هذا القرار الذي يعدُّ خطوةً إيجابيةً تُجاه الحق الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني، مشدِّدًا على ضرورة أن يضْطلع المجتمع الدولي بكامل مسؤولياته تُجاه تطبيق القرارات، ووقف العدوان، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطينيّ، وضمان نيْلِ حقوقه المشروعة وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.