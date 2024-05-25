الخليج اليوم .. تحذير جديد في مصر للمتجهين إلى السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حذرت وزارة السياحة والآثار المصرية المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج باستخدام تأشيرات الزيارة.

وأكدت الوزارة أن الحج بتأشيرة الزيارة غير قانوني ويعرض المسافرين لعقوبات قانونية من الجهات السعودية تشمل غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي وحرمان من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.

وشددت الإدارة المركزية للرقابة على الشركات بوزارة السياحة، برئاسة سامية سامي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، على كافة شركات السياحة بعدم تنظيم رحلات حج لحاملي تأشيرات الزيارة، لما يحمله ذلك من مخالفة للقوانين المصرية والسعودية. وأكدت أن هناك عقوبات مشددة سيتم توقيعها على الشركات المخالفة، قد تصل إلى إلغاء الترخيص.

وأعلنت غرفة شركات السياحة أن الحج بتأشيرة الزيارة مخالف للقوانين المصرية والسعودية، موضحة أن وزارة السياحة والآثار حددت العقوبات التي ستتعرض لها الشركات السياحية التي تنظم برامج الحج لحاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها، والتي قد تصل لإلغاء الترخيص.

وقال الدكتور أحمد الديري، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن دار الإفتاء أكدت أن الحج بتأشيرة الزيارة مخالف ولا يصح، مشيرة إلى أن جميع شركات السياحة المصرية ترفض تنظيم أي برامج حج لحاملي تأشيرة الزيارة التزامًا بالقانون، وحفاظًا على سمعة شركات السياحة وحرصًا على انتظام موسم الحج وعدم تعريض المواطنين المصريين لأي خطر.

المصدر: الشروق