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الخليج اليوم .. أنور قرقاش: إشارات إيجابية بين دول الخليج وإيران تعكس رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات وخفض التصعيد في المنطقة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإشارات الإيجابية بين دول الخليج وإيران تعكس رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات وخفض التصعيد بالمنطقة.

 

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تدوينة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «X»: «إشارات إيجابية بين دول الخليج وإيران تعكس رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات وخفض التصعيد بالمنطقة، بدءاً من الحضور الخليجي الواسع في جنازة الرئيس الراحل إلى التصريحات البناءة المتبادلة بشأن سياسة حسن الجوار، فرصة قد تكون تاريخية يجب البناء عليها بما يخدم استقرار وازدهار المنطقة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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