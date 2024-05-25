شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب الأردنى: كل مؤسساتنا قدمت ما يميله الضمير تجاه الأشقاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى، أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثانى قدم الواجب الذى يمليه الضمير تجاه الأشقاء فى قطاع غزة، ساعيا لوقف الحرب الغاشمة عليهم.



وقال رئيس مجلس النواب الأردنى فى تصريح إعلامى، إن العاهل الأردنى قام بكسر الحصار على القطاع وكذلك قدمت الملكة رانيا العبدالله وولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة سلمى، وكافة مؤسسات وأبناء شعبنا الأردنى ما يميله واجب الضمير تجاه الأشقاء فى غزة.



وأضاف أن الأردن بحكمة الملك عبدالله الثانى يحظى على الدوام بتقدير واحترام وثقة الأسرة الدولية، وقد تمكنا من تجاوز عديد التحديات والضغوط واقتصادنا الوطنى مستقر وآمن.



ولفت إلى أن الدولة الأردنية بتوجيهات الملك عبد الله الثانى، تسير بقوة وثبات فى مسار التحديث الشامل، والذى يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى صناعة القرار وتمكين المرأة والشباب.



وقال "يحتفل أبناء شعبنا بمناسبات عزيزة على القلوب، وتوجت الاحتفالات بعيد الإستقلال ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى، بمناسبة اليوبيل الفضى لجلوس الملك عبد الله الثانى على العرش، حيث شهدنا ربع قرن من العطاء والإنجاز ومواصلة مسيرة التحديث والبناء".



وأشار إلى أن مجلس الأمة أقر سلسلة قوانين تتعلق بالتطور التكنولوجى والأمن السيبراني، مؤكدا أهمية مواكبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح.



واختم الصفدى تصريحاته بالقول: "هويتنا واضحة، ولاء للملك، وانتماء لثرى الأردن الطاهر"، لافتا إلى أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح نحو حكومات برلمانية حزبية برامجية.