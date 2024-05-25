شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية مصحوبة برياح على مكة المكرمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تشهد مكة المكرمة، اليوم السبت، سقوط أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد، كما يسود هذا الطقس على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد بالسعودية. وفق "سبق".

وأشار التقريرإلى تكون سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتي الرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة؛ تمتد الى أجزاءٍ من منطقتي حائل والقصيم.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال فترة ما بعد الظهيرة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي يصل إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي.