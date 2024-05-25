شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: نقدر دور الأردن الريادى فى تعزيز السلام والأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، عن تقدير واشنطن لاضطلاع الأردن بدور ريادى فى تعزيز السلام والأمن.



وقال بلينكن - فى بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /السبت/، بمناسبة الذكرى الـ 78 لليوم الوطنى للأردن - "نحن ممتنون لكوننا شركاء وأصدقاء مقربين".. مضيفا "أن الشراكة الاستراتيجية والصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والأردن، التى تمر الآن بعامها الخامس والسبعين، متجذرة فى التزامنا المشترك بتعزيز السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة".



واسترشد بلينكن بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكى جو بايدن والتى أكد خلالها أن الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن قوية ودائمة.



وتابع وزير الخارجية الأمريكى قائلا "بينما تحتفلون باليوم الوطنى للأردن، تتمنى الولايات المتحدة للشعب الأردنى الرخاء الدائم، تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني".