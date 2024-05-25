شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى فى ذكرى الاستقلال: نتطلع إلى مزيد من العمل والبناء والإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى عن تطلعه إلى مزيد من العمل والبناء والإنجاز فى الأردن.



وقال العاهل الأردنى - فى تغريدة على منصة /إكس/ نشرها بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الـ 78 - "سنبقى على العهد فى خدمة أردننا الحبيب بكل عزيمة وإصرار، فى الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال، نحيى كل نشمى ونشمية ممن ساهم فى رفعة وطننا وازدهاره، ونتطلع إلى مزيد من العمل والبناء والإنجاز".