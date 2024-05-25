شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: جولة مشاورات جديدة قريبا بالجامعة العربية بين رؤساء المجالس الثلاثة فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عن انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) قريبا، بمقر الجامعة العربية.



وقال المستشار عقيلة صالح - ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي المنعقدة اليوم /السبت/ بمقر الجامعة العربية - أن الجولة السابقة من تلك الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية توصلت إلى نتائج ملموسة حيث تم الاتفاق على على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن "تفعيل دورها المناط بها" على مستوى الدولة، فضلا عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة ، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها.



وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تفاؤله بمستقبل الأوضاع في ليبيا في ظل سعي الجميع إلى الخروج من النفق المظلم وصولا إلى الانتخابات بالبلاد.

وفي سياق اخر، ثمن رئيس مجلس النواب الليبي القرارات الصادرة أمس عن محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح، واصفا تلك القرارات بأنها خطوة مهمة للتوافق على مبدأ وقف الأعمال القتالية التي تعصف بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.