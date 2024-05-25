شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا تمنحها بطاقة نسك لحامليها فى موسم الحج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الحج والعمرة السعودية، على ضرورة التزام ضيوف الرحمن بحمل بطاقة نسك، لضمان حصولهم على الخدمات بسهولة ويُسر في جميع محطات الرحلة.

وأوضحت الوزارة، على حسابها الرسمى بموفع التواصل الاجتماعى "إكس"، أن بطاقة نسك هي بطاقة تعريفية معتمدة تمكن من دخول الحاج للمشاعر، وتحتوي على المعلومات الخاصة به، وتمكن من تقديم المساعدة له بسرعة وكفاءة، وتحتوي على سمات أمنية مميزة لتعريف الحاج النظامي، وشهادة إتمام الحج.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أكدت فى وقت سابق أن بطاقة نسك الذكية للحجاج النظاميين لعام 1445-2024، إلزامية لكل من يريد دخول المشاعر المقدسة، سواء كان حاجا أو من المنظمين الذين يديرون شؤون الحجاج أو العمال.

وأكدت، أنه لا توجد استثناءات، ومن يخالف هذا الإجراء يعرّض نفسه لعقوبات مخالفة أنظمة وتعليمات الحج.

وقالت الوزارة على صفحتيها في فيسبوك وإكس (تويتر سابقا) إن بطاقة "نسك" الذكية، بإمكانها التمييز بين الحجاج النظاميين وغير النظاميين، مضيفة أن من لا يحمل البطاقة لا يمكنه دخول المشاعر المقدسة.

وكانت وزارة الحج والعمرة دشنت بطاقة "نسك" الذكية بنسختين ورقية يحملها الحاج وأخرى رقمية يتم الوصول إليها عبر مسح الرمز الموجود على البطاقة الورقية باستخدام كاميرا الهاتف.

وأفادت الوزارة، بأن البطاقة تحتوي على العديد من الخدمات التي تسهل للحجاج أداء مناسكهم، إذ تساعدهم على التنقل بسلاسة، كما يمكن من خلالها تلقي التنبيهات حول مواعيد التفويج،كما تتيح للحجاج تقييم الخدمات المقدمة لهم ورفع الشكاوى.

وجددت الوزارة تحذيرها من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، مؤكدة أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها بعثات حج.