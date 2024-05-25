شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤيد قرار محكمة العدل وتدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بالتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب وتأييد دولة الكويت لقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة جديدة في مقدمتها ضرورة وقف قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في مدينة رفح باعتبارها الملاذ الآمن والأخير للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وفق "القبس".

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، على أهمية تنفيذ كافة التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية منذ بدء الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا ضد القوة القائمة بالاحتلال.

وأضافت الخارجية فى تفاصيل البيان، أنه في الوقت الذي تطالب فيه الوزارة بإلزام الكيان المحتل بمضمون التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية وما سبقها من إعلانات ووفق ما نصت عليه الآليات القانونية لمتابعة هذا التنفيذ فإن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام ذلك الكيان للإذعان واحترام كافة التدابير بهذا الخصوص والعمل على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

ومن جهة ثانية، كانت المملكة العربية السعودية قد أعربت عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية الذى يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكرى أو أية أعمالٍ أخرى فى مدينة رفح، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية - وفق "واس" - "تثمّن المملكة هذا القرار الذى يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقى والقانونى للشعب الفلسطيني، إلا أنها فى الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولى للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطينى الشقيق".