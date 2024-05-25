شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: قصف إسرائيلى لأطراف زبقين واللبونة فى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن العدو الإسرائيلى قصفا مدفعيا على أطراف زبقين واللبونةً بالجنوب اللبنانى، في ظل تحليق للطيران الاستطلاعي في أجواء القطاع الغربي .

وكان جيش الاحتلال، قد شن أمس الجمعة غارة جوية على محيط بلدة حانويه جنوبي لبنان، كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد أعلن، الخميس الماضى، اغتيال محمد على ناصر فران، القيادى بحزب الله فى غارة لسلاح الجو الإسرائيلى على جنوب لبنان.

وذكر الجيش فى بيان صحفى أوردته صحفية معاريف الإسرائيلية، أن فران مسؤول البنية التحتية الإنتاجية والتجهيزية لحزب الله فى جنوب لبنان، وأنه كان مسؤولا في السنوات الأخيرة، عن إنتاج أسلحة استراتيجية وفريدة من نوعها لحزب الله.

وأوضح الجيش أن بعض البنى التحتية التي كان مسؤولاً فران عنها في جنوب لبنان تعرضت للهجوم خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الاشتباكات بين حزب الله والجيش الاإسرائيلى بدأت بالتزامن مع اندلاع حرب غزة فى السابع من أكتوبر الماضى على الحدود بينها، وقد هدد مسئولون فى إسرائيل بتنفيذ عملية برية فى جنوب لبنان .