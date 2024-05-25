شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أسماء الأسد توجه رسالة قبل رحلة علاجها من سرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السورى، بشار الأسد، رسالة عبر مقطع فيديو قبيل شروعها بالعلاج الكيماوى نتيجة اصابتها بسرطان الدم “اللوكيميا".

وقالت أسماء الأسد إنها ستخوض معركة مواجهة مرض اللوكيميا الذى أُصيبت به بكل قوة وإرادة متسلحة بالإيمان والثقة بالله وبدعاء السوريين ومحبتهم.

وأضافت: "منذ إعلان خبر إصابتى باللوكيميا وصلتنى الكثير من رسائلكم المليئة بالمحبة والمساندة، والتى أعطتنا كعائلة مزيداً من القوة بهذا الظرف.. أى أحد يخوض معركة مع المرض لا بد أن يمتلك القوة والإرادة، ليس للتغلب عليه فقط، ولكن أيضاً كى يتحمل بعده عن الناس الذين يحبهم والذين يلتزم بخدمتهم (...) أنا سأخوض هذه المعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين وبدعائكم ومحبتكم… أراكم قريبا.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الرئاسة السورية إصابة حرم الرئيس السورى بمرض سرطان الدوم "اللوكيميا"، على أن تخضع لبروتوكول علاجى متخصص يتطلب "شروط العزل" و"التباعد الاجتماعى".

وجاء فى بيان الرئاسة السورية: "بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوى الحاد (لوكيميا)".

وكانت السيدة الأولى قد أُصيبت بسرطان الثدى فى عام 2018 قبل أن تُعلن شفاءها منه بعد ذلك بعام.