شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلًا على ضيوف الرحمن.. 10 طرق لرحلات حجاج الدول المجاورة للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت الهيئة العامة للطرق بالسعودية، 10 طرق رئيسة يمكن لحجاج بيت الله الحرام من الدول المجاورة للمملكة أن يسلكوها فى رحلة الوصول لمكة المكرمة فى موسم الحج، فشرقًا يستخدم حجاج الكويت طريقين، الأول "الخفجي - النعيرية - الرياض - مكة المكرمة" بطول 1473 كيلومترًا، والثاني "الرقعي - حفر الباطن - المجمعة - مكة المكرمة" بطول 1277 كيلومترًا، ويستخدم حجاج الإمارات طريق "البطحاء - سلوى - الهفوف - الرياض – الطائف - مكة المكرمة"، والذي يبلغ طوله 1514 كيلومترًا.

في حين يمكن لحجاج دولة قطر أن يستخدموا طريق "سلوى - الهفوف - الرياض – الطائف - مكة المكرمة" بطول 1385 كيلومترًا، أما بالنسبة لحجاج البحرين، فيعبرون جسر الملك فهد الذي يصلهم بالخبر ثم إلى الرياض ثم الاتجاه إلى مكة المكرمة مرورًا بالطائف، وتقدر المسافة الاجمالية للطرق بـ 1320 كم.

وفي الشمال يسلك حجاج الأردن طريقين: الأول يبدأ من طريق حالة عمار ثم تبوك ثم المدينة المنورة وصولًا إلى مكة المكرمة" بطول 1219 كيلومترًا، والثاني ينطلق من الحديثة فالقريات ثم سكاكا ثم مكة المكرمة مرورًا بالمدينة المنورة وتقدر المسافة الإجمالية للطرق بـ 1545 كم، في حين يسلك حجاج العراق طريق "جديدة عرعر - عرعر - سكاكا - المدينة المنورة - مكة المكرمة" بطول 1579 كم.

وجنوبًا يسلك حجاج اليمن، طريق "الوديعة - نجران - أبها - مكة المكرمة" بطول 1372 كم، أما حجاج سلطنة عُمان فيستخدمون طريق الربع الخالي "أم الزمول - البطحاء - سلوى - الهفوف - مكة المكرمة" بطول 2150 كم.

وقد بدأت هيئة الطرق منذ وقتٍ مبكر في الاستعداد لموسم حج هذا العام، من خلال مسح شبكة الطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والتأكد من تطبيق جميع معايير السلامة والجودة عليها، من خلال تنفيذ عملية الكشط وإعادة السفلتة في عدد من المواقع ومسح وتهذيب أكتاف الطرق، وإزالة الكثبان الرملية، بالإضافة إلى تنظيف مجاري الأودية، والتأكد من سلامة الحواجز الخرسانية والمعدنية، واللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتسهم هذه الجهود في خدمة ضيوف الرحمن من خلال توفير شبكة طرق ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة.