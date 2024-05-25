شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية يدعو ولى العهد السعودى لزيارة إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر وجه دعوة إلى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لزيارة إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، يوم السبت، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل دعوة رسمية إيرانية لزيارة البلاد.

ووفقا للوكالة: “قبل ولى العهد السعودى الدعوة، وذلك خلال مكالمة بينهما مساء الجمعة".

ونقلت وكالة "مهر" عن مخبر قوله خلال المكالمة "كما سبق لرئيسنا الشهيد أن دعا فخامتكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق".