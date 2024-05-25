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القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية يدعو ولى العهد السعودى لزيارة إيران

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر وجه دعوة إلى ولى العهد السعودى الأمير لزيارة إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، يوم السبت، أن الأمير محمد بن سلمان قبل دعوة رسمية إيرانية لزيارة البلاد.

ووفقا للوكالة: “قبل ولى العهد السعودى الدعوة، وذلك خلال مكالمة بينهما مساء الجمعة".

ونقلت وكالة "مهر" عن مخبر قوله خلال المكالمة "كما سبق لرئيسنا الشهيد أن دعا فخامتكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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