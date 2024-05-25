شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين قناة واتس آب للشئون الدينية لأول مرة فى منظومة خدمات الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بمقر رئاسة الشئون الدينية بمكة المكرمة؛ خدمة تواصل إعلامية جديدة في مجالات التطبيقات الرقمية "قناة واتس اب" رئاسة الشؤون الدينية؛ لبث الأخبار والتقارير المصورة وقصص النجاحات التلفزيونية، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية عبر المنظومات الرقمية الحديثة داخليًا وخارجيًا. وذلك لمواكبة الإعلام الرقمي.

ومن جانبه، قال رئيس الشؤون الدينية، إن الرئاسة تهدف من إطلاق "قناة واتس آب"؛ مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، والتماشي مع المتغيرات الحديثة في جميع المجالات، مستمسكة بالأصالة الإسلامية ومرنة في التعاطي مع أدوات العصر الحديث ومتغيراته؛ بما يتوافق مع الشريعة ويخدم مصالحها ورسالتها.

وأضاف السديس قائلاً، أننا اليوم نعيش في عالم المتغيرات المتسارعة، ولا سيما في أدوات الإعلام وقنواته، والرئاسة الدينية سباقة في تطويع كل ما يخدم رسالتها الدينية، و استحداث هذا الجهاز التخصصي الديني بالحرمين الشريفين، وهو واجب يحتم علينا في الرئاسة الأخذ بكل سبب وجيه موصل للغاية المنشودة، فما لايتم الواجب إلا به فهو واجب؛ ولذلك تم تدشين "قناة واتس اب" الرئاسة الدينية؛ لما تتمتع به من سرعة في الانتشار مع سهولة الاستخدام، وتسخيرها لبث رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالم، ونشر التقارير والقصص الدينية والدروس العلمية والتوجيهية، وبث الكتيبات الرقمية الدينية بلغات عالمية، وإيصال مخرجات حلقات القرآن والمقراة الإلكترونية، وخطب الجمعة، وخطبة عرفات مترجمة؛ لتصل إلى الأعداد المليارية في الدول المختلفة.

وتهدف "قناة واتس اب"؛ إبراز مرتكزات رسالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدينية الوسطية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ التي أضحت اليوم الوسيلة التفاعلية الأسرع للتواصل والتخاطب الرقمي مع العالم.

وستساهم "قناة واتس اب" في الانتشار السريع للمحتوى الديني الصادر من الحرمين الشريفين، وإيصال المخرجات الإعلامية للرئاسة إلى الملايين، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في المحيط الداخلي والعربي والإسلامي والعالمي؛ إذ تعتبر "قناة واتس اب" هي الأبرز من الوسائل الإعلامية الحديثة في صناعة الإعلام الرقمي، والأسرع في إيصال المعلومات للجمهور والرأي العام، وتحقيق الأثر الفعال.

وتعد رئاسة الشؤون الدينية تعزيز التجربة الرقمية الدينية وتجويدها، واستثمار التقانة والتطبيقات الذكية؛ من المرتكزات الرئيسية التي تساهم في تكامل خِدمات المنظومة الدينية من خلال "قناة واتس اب"؛ لإثراء التجربة الدينية الرقمية لضيوف الرحمن، وتيسيرًا لسبيل انتفاعهم من منظومة الخِدمات الدينية المهيأة لهم، فضلًا عن إبلاغ رسالة المسجد الحرام وهداياته للعالمين، وتكريس قيم الوسطية والاعتدال، ومواكبةً لرؤية المملكة 2030 وخطتها في التحول الرقمي، وإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين.

ودعت رئاسة الشؤون الدينية للاستفادة من مميزات القناة؛ الانضمام إليها عبر المسح على الباركود.