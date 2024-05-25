شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يتلقى دعوة للمشاركة فى منتدى التعاون الأفريقى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، دعوة من نظيره الصينى شى جين بينج دعوة؛ للمشاركة في الدورة المقبلة لمنتدى التعاون الإفريقي الصيني، التي ستنعقد في سبتمبر ببيكين.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية- في بيان، الجمعة- أن وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار تسلم رسالة الدعوة من السفير الصيني لدى تونس وان لى، خلال لقاء جمعهما بمقر الوزارة.

وتطرق الطرفان إلى الفعاليات القادمة المزمع تنظيمها في الصين على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، لا سيما منتدى التعاون العربي الصيني، الذي سينعقد الشهر الجارى، كما بحثا سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى، وتطوير التعاون الثنائى فى مختلف المجالات ذات الأولوية لتونس.