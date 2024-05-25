شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد فى دبى بدءا من 1 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بلدية دبي، من خلال حسابها الرسمي على منصة "إكس"، حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، وذلك بدءا من 1 يونيو.

وقالت البلدية: "بدءاً من 1 يونيو 2024، دبي تحظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد... لنساهم معاً في تبني السلوك المستدام من خلال استخدام الأكياس القماشية حفاظاً على بيئة أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة."

وأوضحت بلدية دبي، أنواع الأكياس ذات الاستعمال الواحد التي سيتم حظر استعمالها بدءا من 1 يونيو المقبل، كما حددت الأنواع المستثناة من الحظر.

لأكياس المحظورة هي:

الأكياس ذات سماكة 57 ميكروميترا وأقل وتشمل: الأكياس البلاستيكية والأكياس الورقية والأكياس المصنوعة من مواد نباتية قابلة للتحلل والأكياس القابلة للتحلل والأكياس ذات الاستعمال الواحد المستثناة من الحظر: الأكياس ذات سماكة 58 ميكروميترا وأكثر و أكياس الفواكه واللحوم والأسماك وأكياس الخبز

وأكياس القمامة.

وقد حظرت البلدية، اليوم، الأكياس ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، وذلك بدءا من 1 يونيو 2024.