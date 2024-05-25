شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تُرحب بقرار العدل الدولية حول وقف العمليات الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّبت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدوليّة حول الوقف الفورى للعمليّات العسكريّة الاسرائيلية فى مدينة رفح، وفتح معبر المدينة البرى، لضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى كل المناطق فى غزّة، والسماح للّجان الدوليّة بالدخول للتحقيق فى الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية " .



وقالت فى بيان اوردته وكالة الانباء اللبنانية: "إنّ هذا القرار يُشكّل فرصة مُهمّة لوضع حدٍ لاعتداءات إسرائيل وسياساتها التهجيريّة، وإطلاق مسار سياسى جدّى وفاعل، يدفع باتجاه حل عادل، وشامل للقضيّة الفلسطينيّة، على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السلام العربيّة التى أُطلقت فى قمّة بيروت للعام 2002، ممّا يُعزّز السلم والأمن إقليميًا ودوليًا ".

كما دعت المجتمع الدولى والأمم المتحدة إلى "تكثيف الضغط على إسرائيل كى تطبق هذا القرار ، وباقى قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة".