شكرا لقرائتكم خبر عن سفاح التجمع.. تفاصيل سقوط قاتل متسلسل يستهدف النساء في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في واقعة أثارت الجدل، قبضت الشرطة المصرية، اليوم السبت، على شاب بتهمة قتل 3 سيدات بمنطقة التجمع الخامس بالعاصمة القاهرة قبل التخلص من جثتهن.

ووفقًا لتقارير صحفية مصرية، كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية في إطار قضية قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في مناطق صحراوية، عن وجود آثار تعذيب على الضحايا.

"سفاح التجمع" كما يطلق عليه الآن في مصر، أكد خلال التحقيقات أنه كان يقوم باستدراج ضحاياه إلى منزله، كما استعمل أدوات حادة لتعذيبهن قبل قتلهن خنقًا، وفقًا للتقارير الصحفية. علامات التعذيب وتوافقت مع اعترافات المتهم الفحوصات الطبية التي أثبتت وجود علامات التعذيب على أجساد الضحايا، وجرى العثور عليهن في طريق صحراوي بين محافظتي بورسعيد والإسماعيلية تبدو عليهن علامات الخنق حول الرقبة.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه جرى رفع البصمات داخل منزل المتهم للبحث عن ضحايا محتملين، في الوقت الذي تقوم فيه النيابة العامة باستجوابه وتعميق البحث للوقوف على الأسباب التي دفعته لارتكاب هذه الجرائم.

وكشفت التقارير أن المتهم يدعى كريم "37 عامًا" خريج الجامعة الأميركية، وكان يتردد على الشقة التي استأجرها في منطقة التجمع خلال ساعات متأخرة من الليل، بالإضافة أنه سبق له وطلب من صاحب المنزل عزل الصوت داخلها.