شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع خدمات الإنترنت الثابتة في مدينة غزة وشمال القطاع.

وقالت الشركة، في بيان صحفي: "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع، بسبب العدوان المستمر.. طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف، أو جراء نفاد الوقود، الذي يستخدم لتشغيل المولدات الكهربائية.