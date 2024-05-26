شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وسلطنة عمان تؤكدان مركزية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى حل عادل ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك في البيان المشترك، الصادر في ختام زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الأردن، الأسبوع الماضي.

ورحب الجانبان بقرارات كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة مهمة وأساسية للتأكيد على أن طريق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.