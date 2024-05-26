شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطلق احتفالا بمناسبة ذكرى تأيس منظمة الوحدة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الخارجية والاتحاد الأفريقي، احتفالا خاصا؛ بمناسبة الذكرى الستين لقمة منظمة الوحدة الأفريقية، التي عقدت في القاهرة عام 1964، وذلك تحت عنوان "رحلة الستين عاما في أفريقيا: من إنهاء الاستعمار إلى التكامل"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

ويشارك في الفعالية السفير خالد المنزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية بالجامعة العربية، ونائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا، ومساعد مدير ديوان رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي تورديتا راتيباي، ومحمدو لبرنج سفير الكاميرون لدى مصر عميد السفراء الأفارقة.

وتتناول الاحتفالية عددا من الجلسات لمناقشة موضوعات مختلفة منها: "من إنهاء الاستعمار إلى التكامل: إنجازات أفريقيا منذ القاهرة 1964 والطريق إلى الأمام"، كما تتضمن الفعالية جلسة بعنوان "نموذج جديد للتنمية في أفريقيا: اغتنام الفرص والتغلب على التحديات"، فضلا عن جلسة أخرى بعنوان "معالجة تحديات السلام والأمن المعقدة"، وثالثة لمناقشة سبل "بناء السلام واستدامته وسط التحولات الاستراتيجية والتهديدات والتحديات الأمنية الملحة في أفريقيا".

وتناقش الفعالية التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه القارة، وتشمل التهديدات والصراع المسلح والإرهاب وتغير المناخ وغيرها.

وتستعرض الفعالية سبل مواجهة هذه التحديات، حيث تحتاج أفريقيا، بدعم من شركائها، إلى اعتماد أساليب جديدة ونشر أدوات جديدة تناسب الغرض من بيئة التهديد المتغيرة باستمرار.

وتتناول الفعالية كذلك استعراضا للجهود الحالية التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لمعالجة بيئة التهديد المعقدة التي تواجه القارة، والأساليب الجديدة لتعزيز السلام والحفاظ عليه وبنائه وسبل تحقيق الأمن والتنمية في القارة، فضلا عن الأساليب الجديدة التي ينبغي للاتحاد الأفريقي أن يتبناها، والأساليب المشتركة التي ينبغي للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية اتباعها في تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية.