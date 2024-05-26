شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. واحتفالات عيد الشعلة تثير القلق بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وسط اعتزام آلاف المستوطنين اقتحام حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، في المساء، للاحتفال بـ "عيد الشعلة"، والذي يتعمدون إحياءه داخل ومحيط مغارة يدعون أن بداخلها قبر من يسمى بـ "شمعون الصديق".



وقالت مصادر بالمدينة المحتلة، إن المستوطنين المقتحمين للأقصى، نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، فيما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد، عددا من الفلسطينيين من دخوله، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين.



وقال سكان فلسطينيون من حي الشيخ جراح، إن الحي يشهد إغلاقا كاملا من صباح اليوم الأحد ومنع التنقل داخله، لتسهيل حركة المستوطنين بعد الاستيلاء على أرض مفتوحة في الحي وتجريفها تمهيدا لإقامة الاحتفال الاستيطاني التهويدي.



وأوضح السكان أن الأهالي يشعرون بخوف شديد، خاصة أنهم مسجونون داخل منازلهم وسط تواجد المئات من عناصر شرطة الاحتلال، وتعرضهم لاستفزازات المستوطنين واعتداءاتهم، والخشية على منازلهم من المستوطنين القادمين للحي، خاصة أنهم يحملون أسلحة.