شكرا لقرائتكم خبر عن قناصة المقاومة تصيب نجل وزير إسرائيلى قائد كتيبة فى جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلى اليوم الأحد، إصابة قائد كتيبة فى الجيش -وهو نجل وزير الإسكان الإسرائيلى السابق آفى إيتام- برصاص قناص فى جباليا، فى حين تواصل قوات الاحتلال غاراتها على مناطق عدة فى قطاع غزة، فيما استهدفت المقاومة قوات الاحتلال فى جباليا وبيت لاهيا.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن المقدم إيتمار إيتام الرائد فى لواء بيسلماخ أصيب أمس السبت بجروح متوسطة خلال اشتباك بجباليا.

من جانبها، قالت صحيفة معاريف أن إيتمار أصيب بنيران قناص، وتم نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية له، وأوضحت أنه يشغل منصب قائد كتيبة 6282 احتياط فى لواء بيسلماخ.

وقالت أن المقدم المصاب فى جباليا هو نجل آفى إيتام الذى كان عميدا فى الجيش الإسرائيلي، قبل أن يشغل مناصب وزارية عدة، آخرها وزير الإسكان والبناء بين عامى 2003-2004.