شكرا لقرائتكم خبر عن محافظات الأردن تحتفى بعيد الاستقلال الـ78 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المحافظات الأردنية احتفاء بعيد الاستقلال الـ78 اليوم الأحد، بمشاركة شعبية ورسمية وحزبية.. ويتزامن احتفال الأردنيين بيوم الاستقلال لهذا العام، مع احتفالهم باليوبيل الفضي لجلوس الملك عبدالله الثاني على العرش، الذي يصادف التاسع من يونيو المقبل.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله قد شهدا الليلة الماضية الاحتفال الرسمي الذي تقيمه المملكة بعيد الاستقلال 78.. حيث وصل العاهل الأردني الاحتفال محاطا بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للملك لدى وصوله إلى قصر الحسينية.

حضر الحفل لفيف من المسؤولين الأردنيين على رأسهم رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة ولفيف من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والأعيان وأعضاء البعثات العربية والأجنبية المعتمدة لدى الأردن.