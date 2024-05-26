شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم فتح: اعتزام دول أوروبية الاعتراف بفلسطين تطور هام للقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال ، أن اعتزام إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين يعد تطورا هاما وداعما للقضية الفلسطينية، لأنه مسار مضاد لما تقوم به إسرائيل منذ 75 عاما من تهجير قسري للشعب الفلسطيني ومحاولة إلغاء وجوده.



وقال نزال - في تصريح خاص لقناة " القاهرة الإخبارية " اليوم الأحد إن الاعتراف العالمي بفلسطين يعتبر الاتجاه المعاكس للمسار الإسرائيلي الذي يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه ومحاولة إلغاء وجوده من على الخريطة ، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني ينتظر الدعم من الدول الأوروبية.



وحول قرار محكمة العدل الدولية بوقف إسرائيل هجومها على رفح الفلسطينية ، قال المتحدث باسم حركة فتح إن قرار المحكمة هام وملزم ، وله تبعاته القانونية ليس فقط على إسرائيل بل أيضا على الدول والجهات التي تساعدها على الاستمرار في تنفيذ ما تقوم به من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني .



وقال نزال إن المسار القانوني الاستكمالي لقرار محكمة العدل يأتي عبر نقله إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار والبت فيه في حال رفضت إسرائيل الالتزام بقرار وقف إطلاق النار بنصه الحالي ، موضحا أن لقرارات محكمة العدل العديد من التبعات ، ومنها زيادة الضغط السياسي على إسرائيل في دول العالم فضلا عن الضغط الشعبي بصفتها دولة تتحدى القانون الدولي .



وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، أول أمس الجمعة، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة.