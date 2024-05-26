شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت جورنال: رصيف غزة العائم يواجه انتكاسة لمحاولات أمريكا إيصال مساعدات للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الأمواج المتلاطمة والأحوال الجوية العاصفة في المياه ألحقت أضرارا بالرصيف الأمريكي المؤقت في قطاع غزة، في أحدث انتكاسة لمحاولات الولايات المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية فلسطينيين، عبر البحر لأول مرة، منذ بدء الحرب في أكتوبر.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن جزءا من نظام الدعم للرصيف العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة؛ لتعزيز المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تعطل، صباح أمس السبت؛ بسبب الأمواج المتلاطمة قبالة ساحل غزة.

وأشارت إلى أن الرصيف العائم يعد محور جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر، حيث تندر الخدمات الغذائية والطبية وسط حرب مستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر بين إسرائيل وحماس.

وأفادت "وول ستريت جورنال"، بأن هذه الجهود باتت في دائرة الضوء في الوقت الذي يواجه فيه بايدن انتقادات داخلية بشأن طريقة تعامله مع الحرب خاصة من الناخبين الديمقراطيين الذين هددوا بحجب دعمهم في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وتابعت: "قالت الولايات المتحدة إن المعابر البرية هي الطريقة الأكثر فعالية لنقل المساعدات إلى غزة، وضغطت على إسرائيل لزيادة تدفق المساعدات عبر قطاع غزة، حيث يواجه جزء كبير من أكثر من مليوني مدني الجوع الشديد".