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السعودية تعين الدكتور فيصل المجفل سفيرا لدى سوريا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السعودية، اليوم /الأحد/، تعيين الدكتور فيصل بن سعود المجفل سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى سوريا.


ونقلت وكالة أنباء السعودية (واس) عن السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى سوريا.


ودعا الدكتور المجفل - المولى عز وجل - أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله بما يحقق تطلعات قيادة المملكة في خدمة مصالحها وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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