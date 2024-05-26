شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعين الدكتور فيصل المجفل سفيرا لدى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السعودية، اليوم /الأحد/، تعيين الدكتور فيصل بن سعود المجفل سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى سوريا.



ونقلت وكالة أنباء السعودية (واس) عن السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى سوريا.



ودعا الدكتور المجفل - المولى عز وجل - أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله بما يحقق تطلعات قيادة المملكة في خدمة مصالحها وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.