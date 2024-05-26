شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدفاع الإسبانية: الصراع فى غزة "إبادة جماعية حقيقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الدفاع الإسباني، مارجاريتا روبلز، إن الصراع في غزة هو "إبادة جماعية حقيقية" في الوقت الذي تتدهور فيه العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا بعد قرار (مدريد) الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وقالت روبلز - في تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية -: "لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، وهو إبادة جماعية حقيقية" مشيرة إلى أن اعتراف (مدريد) بفلسطين لم يكن تحركًا ضد إسرائيل، بل إنه يهدف إلى المساعدة في إنهاء العنف.



وأكدت إسبانيا، إلى جانب أيرلندا والنرويج، هذا الأسبوع، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو؛ مما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل، التي قالت إن ذلك يرقى إلى "مكافأة للإرهاب"، واستدعت سفراءها من العواصم الثلاث.



يذكر أن محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قضت أمس الجمعة، على إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة على الفور، في حكم طارئ تاريخي في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.