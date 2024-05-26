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لبنان: مقتل 2 وسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب

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القاهرة - سامية سيد - لقى مدينان أثنان مصرعهما وأصيب عدد أخر بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب اللبنانية .


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخ موجه على دراجة نارية في أحد شوارع بلدة عيتا الشعب، ما أسفر عن مقتل اثنين وجرح عدد من المدنيين.


وأشارت الوكالة إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة أخرى استهدفت جبل بلاط في القطاع الغربي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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