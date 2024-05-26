شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مقتل 2 وسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى مدينان أثنان مصرعهما وأصيب عدد أخر بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب اللبنانية .



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخ موجه على دراجة نارية في أحد شوارع بلدة عيتا الشعب، ما أسفر عن مقتل اثنين وجرح عدد من المدنيين.



وأشارت الوكالة إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة أخرى استهدفت جبل بلاط في القطاع الغربي.