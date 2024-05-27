شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرقب: هجوم إسرائيل على الدور المصري طبيعي لموقفها من قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الهجوم على الدور المصرى فى المفاوضات بسبب إصرار القيادة المصرية على تراجع إسرائيل عن معبر رفح وإدارته من قبل فلسطينيين وثوابت الرؤية المصرية وتحميل الاحتلال وصول الأمور إلى هذه الحالة.

وأضاف ايمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه من الطبيعى يتم الهجوم على الدور المصرى بسبب موقفها من القضية الفلسطينية وما يحدث من مصر ازعج الاحتلال الاسرائيلي، لافتا إلى أن مصر لها دور كبير وهى الأكثر دراية ولم يجدوا طرق بديلة إلا مصر.

وعن إنكار إسرائيل سقوط قوة عسكرية فى جباليا علق قائلا: "الاحتلال إذا وقع لديه قتلى لا يعلن من اليوم الأول وفى متغيرات مهمة رغم كل ضغوط الاحتلال ما زالت المقاومة مستمرة وقادرة على نفيذ مهمات واطلاق صواريخ والقدرة العسكرية للمقاومة ما زالت فعالة".