شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تشارك في حفل تنصيب رئيس جمهورية القمر المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة الدول العربية في حفل التنصيب الرسمي للرئيس عثمان غزالي رئيسًا لجمهورية القمر المتحدة.



وذكرت الجامعة العربية، في بيان اليوم /الأحد/، أن الحفل أقيم في موروني، عاصمة جمهورية القمر المتحدة، اليوم، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وممثلي الدول.



وشارك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، السفير محند صالح لعجوزي، في الحفل بتكليف من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط نيابةً عنه وعن الجامعة.



ونقل السفير لعجوزي - خلال مشاركته في هذا الحفل الرسمي- لرئيس القمر المتحدة تحيات الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط الحارة والصادقة، كما جدد له تهاني الأمين العام بمناسبة إعادة انتخابه على رأس جمهورية القمر المتحدة، معربا عن تمنياته بكل التوفيق والسداد في تأدية مهامه النبيلة والسامية.



وأكد للرئيس غزالي الاستعداد التام والعزم الثابت والإرادة الراسخة للأمين العام لجامعة الدول العربية لتوطيد العلاقات الأخوية القائمة بين جامعة الدول العربية وجمهورية القمر المتحدة، معربا عن خالص تمنيات الأمين العام بموفور الصحة والسعادة للرئيس القمري والمزيد من التقدم والرخاء والازدهار لشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق.



من جانبه، رحب رئيس القمر المتحدة بممثل الجامعة الدول العربية وكلفه بنقل خالص تحياته للأمين العام، مؤكدا بدوره أنه سيسعى جاهدًا لتعزيز وتوطيد العلاقات القائمة بين جامعة الدول العربية وجمهورية القمر المتحدة.