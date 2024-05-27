شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على مواقع لحزب الله وقصفت مدفعيته مواقع في جنوب لبنان، ورد حزب الله باستهداف مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية على طول المناطق الحدودية وكريات شمونة في شمال إسرائيل.



وقال حزب الله إنه قصف تموضعات وتجمعات وثكنتي "يفتاح" وراميم" بعشرات الصواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية، ردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية في جنوب لبنان.



ونعى الحزب الله، في بيانين منفصلين، اثنين من مُقاتليه من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وهما وسام علي حميد، والثاني هو علي يوسف حرب.



ودوت صفارات الإنذار من الصواريخ والطائرات المسيرة في شمال إسرائيل، وسط إطلاق حزب الله للصواريخ.



وأعلن المُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مواقع عسكرية لحزب الله في الخيام وعيتا الشعب، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية أهدافا في بلدات الخيام وحولا ومركبا وكفركلا جنوب لبنان.