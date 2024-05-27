شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعلن استهداف وتدمير منصة صواريخ برفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تدمير منصة الصواريخ في رفح التي أطلقت منها صواريخ على وسط إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه دمر قاذفة صواريخ في رفح جنوب غزة استخدمتها حماس لإطلاق وابل من أكثر من 10 مقذوفات بعيدة المدى على وسط إسرائيل في وقت سابق من اليوم.

وأصابت طائرة مقاتلة الموقع، الذي يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يقع بالقرب من مسجدين.

وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي، إن الموقع كان على بعد حوالي 800 متر من المكان الذي كانت تعمل فيه القوات الإسرائيلية.

وزعم هاجاري أن "حماس تخشى فقدان هذه الذخائر والصواريخ، وتطلقها عندما ترى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تقترب".

وأضاف جيش الاحتلال: "هذا دليل آخر على أن حماس تضع أصولها بالقرب من المرافق والبنية التحتية المدنية أثناء استخدام سكان غزة كدرع بشري".