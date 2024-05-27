شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: طواقم الإسعافات حائرة أمام نقل شهداء مخيم شمال غرب مدينة رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الغاشم على مخيم للنازحين شمال غرب مدينة رفح، وجاري البحث عن مفقودين في المكان.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الأحد، إن طواقم الإسعافات تقف حائرة أمام نقل الشهداء والجرحى نتيجة عدم وجود مستشفى فى مدينة رفح يتسع إلى هذه الأعداد من الشهداء والجرحى.