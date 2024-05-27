شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك فى اجتماع وزاري عربي- أوروبي ببروكسل حول القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الجزائر، مساء اليوم الأحد في اجتماع وزاري عربي - أوروبي حول القضية الفلسطينية عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان صحفي، أن هذا الاجتماع جاء في أعقاب النسخة الأولى، التي انعقدت في الرياض نهاية شهر أبريل المُنصرم، وضمت مجموعة مُصغرة من الدول العربية والأروربية في إطار جهد دبلوماسي مشترك يرمي إلى تعزيز حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وتعزيز زخم الاعترافات الدبلوماسية بدولة فلسطين.



وقالت، تندرج مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن وبحكم مساعيها وجهودها الرامية لنصرة القضية الفلسطينية، ولا سيما من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وكذلك من أجل الدفع بملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.